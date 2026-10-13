Güncel UEFA ülke sıralaması: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin kaç puanı var?

UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarındaki maçların ardından futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 13 Ekim 2026 tarihli tabloda Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki konumu araştırılıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA ülke puanı listesinde İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya üst basamaklarda bulunuyor. Türkiye ise toplam 50.275 puanla sıralamanın 9. basamağında yer alıyor.
1- İngiltere | 103.976 puan
2- İtalya | 88.589 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 65.750 puan
7- Belçika | 59.450 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- TÜRKİYE | 50.275 puan
10- Çekya | 45.125 puan
11- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 45.012 puan