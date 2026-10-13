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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:16

Güncel UEFA ülke sıralaması: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?

Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA ülke puanı tablosu yeniden merak konusu oldu. 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının alacağı sonuçlar, Türkiye’nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiliyor. Futbolseverler, 13 Ekim 2026 itibarıyla güncel puan durumunu ve Türkiye’nin kaçıncı sırada bulunduğunu araştırıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye’nin puanı.

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Güncel UEFA ülke sıralaması: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin kaç puanı var?
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UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarındaki maçların ardından futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 13 Ekim 2026 tarihli tabloda Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki konumu araştırılıyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN YERİ

UEFA ülke puanı listesinde İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya üst basamaklarda bulunuyor. Türkiye ise toplam 50.275 puanla sıralamanın 9. basamağında yer alıyor.

13 EKİM 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 103.976 puan

2- İtalya | 88.589 puan

3- İspanya | 83.243 puan

4- Almanya | 81.545 puan

5- Fransa | 69.153 puan

6- Portekiz | 65.750 puan

7- Belçika | 59.450 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- TÜRKİYE | 50.275 puan

10- Çekya | 45.125 puan

11- Polonya | 45.125 puan

12- Yunanistan | 45.012 puan

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Güncel UEFA ülke sıralaması: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?
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