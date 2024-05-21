Günde 5 gramdan az tuz tüketin

Aşırı tuz tüketimi, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 13'ünün yüksek kan basıncı (hipertansiyon) kaynaklı olduğu belirtilirken, kullanılan tuz miktarı ise kan basıncı seviyesinin en önemli belirleyicisi olarak biliniyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, günde 2 gramdan fazla yüksek sodyum ya da günde 5 gramdan fazla tuz tüketimi, yüksek kan basıncı, artmış kalp hastalıkları ve inme riskini artırıyor. Bu nedenle tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Tuz tüketiminin azaltılması, kan basıncının düşürülmesi, inme, kalp damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları riskinin azaltmasında en etkili yöntemlerden biri. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının genel hızını yüzde 17 azaltıyor. AA