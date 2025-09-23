Gündüz başlayan kavga gece silahlı saldırıyla devam etti! 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Çavundur Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Mahallenin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Ancak, akşam geç saatlerde 24 yaşındaki Sli Kaplaner ile 45 yaşındaki M.B.'nin içinde bulunduğu araç Kocaköy ilçesi Gözbaşı mahallesinde otomatik silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ali Kaplaner ile M.B. Yaralandı. Yaralılar olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Ali Kaplaner yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybett. M.B.'nin hastanede tedavisi sürerken, Kaplaner'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Saldırıyı yapanların yakalanması amacıyla güvenlik güçleri operasyon başlattı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.