Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Başak Burcu Güneş Tutulması burçlara etkisi ile bekleniyor!

2025 eylül ayı güneş tutulmasına sahne oluyor. Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle oluşan bu kısmi tutulma Türkiye'den izlenecek mi merak konusu. Astrolojide Güneş tutulmaları, Yeniay enerjisini daha güçlü verir. Gerçekleşecek bu tutulma, bireyin kimlik ve duygusal temeller arasında yinelenen döngülerini tetikleyebilir. İşte, Güneş Tutulması burçlara etkisi: