Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Başak Burcu Güneş Tutulması burçlara etkisi ile bekleniyor!

2025 eylül ayı güneş tutulmasına sahne oluyor. Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle oluşan bu kısmi tutulma Türkiye'den izlenecek mi merak konusu. Astrolojide Güneş tutulmaları, Yeniay enerjisini daha güçlü verir. Gerçekleşecek bu tutulma, bireyin kimlik ve duygusal temeller arasında yinelenen döngülerini tetikleyebilir. İşte, Güneş Tutulması burçlara etkisi:
2025 Güneş tutulması, 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşan tutulma, özellikle Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Antarktika ve Avustralya için etkili olacak.
Tutulmanın evreleri bulunduğunuz bölgeye göre değişmekle birlikte, Türkiye saati ile 22.53'te başlaması bekleniyor.
Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Kişisel hedeflerde ve motivasyonda patlamalar, sabırsızlık ya da yeni bir yön arayışı gündemde olabilir.
Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Finansa, günlük düzene, bedensel dengeye odaklı içsel dönüşümler yaşanabilir. Sahip olduklarınızı sadeleştirmek isteyebilirsiniz.
Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): Sosyal çevre, partnerlik ilişkileri ve iletişim trafiğinde ani değişimler veya netleşmeler öne çıkabilir.
Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): İçsel dönüşümler, ruhsal işler, bilinmeyen veya gölgelenmiş durumlarla yüzleşmek gerekebilir. Geçmişten gelen kalıplar görünür hale gelebilir