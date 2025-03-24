GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2025: Parçalı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2025 yılının ilk Güneş tutulması, Mart ayında parçalı tutulma olarak gerçekleşecek. Astroloji ve gök olaylarını takip edenler için heyecan verici bu doğa olayı, bazı bölgelerden izlenebilecek. Koç burcunda gerçekleşecek tutulmanın Türkiye'den görülüp görülemeyeceği ise büyük bir merakla sorgulanıyor. İşte, parçalı güneş tutulması tarihi ve saati ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
2025 yılında gerçekleşecek Koç burcundaki Parçalı Güneş Tutulması, 29 Mart'ta saat 13.58'de meydana gelecek. Tutulma, Koç burcunun 9 derecesinde etkili olacak ve astrolojik olarak yeni başlangıçları, kişisel dönüşümleri ve cesur adımları tetikleyebilir.
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Parçalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir. Tam veya halkalı tutulmalar başlamadan önce ve sona erdikten sonra da parçalı tutulma evresi yaşanır. Dünya yüzeyinde, tam tutulmanın gözlemlenebildiği dar bir yolun dışındaki geniş bölgelerde, bu olay parçalı tutulma şeklinde görülür. Güneş'in bir bölümü karanlıkta kalırken geri kalan kısmı hala görünür durumda olur ve bu da gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturur.