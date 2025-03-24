GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2025: Parçalı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Parçalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'in yalnızca bir kısmını kapatmasıyla meydana gelir. Tam veya halkalı tutulmalar başlamadan önce ve sona erdikten sonra da parçalı tutulma evresi yaşanır. Dünya yüzeyinde, tam tutulmanın gözlemlenebildiği dar bir yolun dışındaki geniş bölgelerde, bu olay parçalı tutulma şeklinde görülür. Güneş'in bir bölümü karanlıkta kalırken geri kalan kısmı hala görünür durumda olur ve bu da gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturur.