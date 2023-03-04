Güneşi görmüştü, doktorunu da gördü! Gökyüzüne gülümsediler

Günler sonra bir mesaj aldım. Ben onu bulmadan o beni bulmuştu işte; Fatma'ydı mesaj atan. Kalbim duracaktı. Hemen araştık. Ve son 1aydır yaşadığım cehenneme güneş doğdu. Tüm aile karşımdaydı. Bu kadar uzaktan sarılınır mı? Hem nasıl sarılınır. Sımsıkı sarıldık. Sarılmak iyi geldi. Annesi, babası, kardeşleri.. Konuştuk, ağladık, anlattık, şükrettik, kahrettik. Bu kez onlar beni teselli ettiler. Gülüştük sonra, uzun zaman üzerine ilk kez. Planlar yaptık, sözler verdik birbirimize. Enkazdan çıkarken 'Allahım şükürler olsun, güneşi gördüm' diye bağırmıştı, hep güneşli günler yaşamaya söz verdik! Umudumuz çiçek açtı. Hiç unutmayacağız ama iyileşeceğiz dedik. Birbirimize sarılarak iyileşeceğiz, söz verdik."