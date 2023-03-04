Güneşi görmüştü, doktorunu da gördü! Gökyüzüne gülümsediler

Depremde yerle bir olan Nurdağı ilçesinde yıkılan Akar apartmanının enkazından 129. saatte çıkarılan Fatma Aslan'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun, güneşi gördüm" olmuştu. Fatma'nın ardından da annesi ve 2 kardeşi kurtarılmıştı. Fatma Aslan, Gaziantep'teki tedavisinin ardından ailesine kavuştu. İlk işi de kendilerini kurtaran ekibe ulaşmak oldu. Fatma'yı enkazdan çıkarıp helikopterle Gaziantep'teki hastaneye ulaştıran sağlık ekibinde yer alan Dr. Şeyda Kayhan'a ulaşarak teşekkür etti. Fatma ve ailesiyle görüntülü olarak görüşen Dr. Kayhan, o anları Gaziantepli türkücü Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Gülümsedik Gökyüzüne" şarkısıyla paylaştı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde anestezi uzmanı olarak görev yapan DR. Şeyda Kayhan, duylarını şöyle dile getirdi: "129. saatti, Nurdağı'nda enkazdan beş kişilik ailenin çıkartıldığı haberi geldi. Gittik, önce abla Fatma'yı sonra kardeşlerini helikopterle Gaziantep'e naklettik. İyi olduklarını öğrendim sonra, içim rahatladı. Bir sonraki gidişimde bulacaktım onları.
Günler sonra bir mesaj aldım. Ben onu bulmadan o beni bulmuştu işte; Fatma'ydı mesaj atan. Kalbim duracaktı. Hemen araştık. Ve son 1aydır yaşadığım cehenneme güneş doğdu. Tüm aile karşımdaydı. Bu kadar uzaktan sarılınır mı? Hem nasıl sarılınır. Sımsıkı sarıldık. Sarılmak iyi geldi. Annesi, babası, kardeşleri.. Konuştuk, ağladık, anlattık, şükrettik, kahrettik. Bu kez onlar beni teselli ettiler. Gülüştük sonra, uzun zaman üzerine ilk kez. Planlar yaptık, sözler verdik birbirimize. Enkazdan çıkarken 'Allahım şükürler olsun, güneşi gördüm' diye bağırmıştı, hep güneşli günler yaşamaya söz verdik! Umudumuz çiçek açtı. Hiç unutmayacağız ama iyileşeceğiz dedik. Birbirimize sarılarak iyileşeceğiz, söz verdik."