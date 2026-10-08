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Giriş Tarihi: 08.10.2026 23:43

Güneşin Doğduğu Yer 4.bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölümüyle yayınlandı!

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 4. bölümü ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Güneşin Doğduğu Yer son bölüm izle araştırmaları da hız kazandı. Dizinin son bölümünde karakterler arasındaki ilişkilerde yaşanan değişimler ve hikâyede ortaya çıkan yeni gelişmeler dikkat çekti.

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Güneşin Doğduğu Yer 4.bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölümüyle yayınlandı!
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Güneşin Doğduğu Yer 4. bölüm izleme ekranı, yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. ATV'de yayınlanan dizinin son bölümünde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin karşı karşıya kalacağı olaylar, hikâyenin yeni bölümünü merak edenlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 4. BÖLÜM İZE

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın üstlendiği ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören ve hikayesiyle dikkatleri üzerine yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer, dördüncü bölümüyle 8 Ekim 2026 Perşembe akşamı ekrana geliyor.

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SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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