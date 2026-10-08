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Giriş Tarihi: 08.10.2026 23:49

Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm fragmanı için gözler atv'de! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Leyla'nın Adana'ya dönmesiyle Kenan ve Hanzade'nin yaşamında ortaya çıkan yeni gelişmeler, geçmişte kalan olayları yeniden gündeme taşıyor. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını görmek isteyen izleyiciler, Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm fragmanı için araştırmalarını sürdürüyor.

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Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm fragmanı için gözler atv’de! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde 5. bölüm tanıtımı için araştırmalar sürüyor. Yeni bölüme ait fragman ve tanıtım görüntülerini takip etmek isteyen izleyiciler, yayınlanacak yeni gelişmeleri merak ediyor. Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm tanıtımı, dizinin yeni bölümünü bekleyenlerin gündeminde yer alıyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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