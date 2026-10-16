Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölüm tek parça izle

ATV'nin izleyicilerden büyük ilgi gören ve hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 5. bölümüyle ekrana geldi.
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Ceyhun, Leyla'dan vazgeçmiyor! Leyla'ya kendini affettirmek için harekete geçen Ceyhun'un adımları Hanzade ile arasındaki gerilimi artırırken Kenan, annesi Celadet'in hiç bilmediği yönüyle karşı karşıya kalıyor. Büyük bir talihsizlikle mücadele eden Kenan, yaşadıkları sırasında annesi Celadet'in daha önce fark etmediği bir yönüyle karşılaşıyor.
Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede şok etkisi yaratırken Celadet zor duruma düşer. Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar. Ceyhun'un Leyla'ya yardımlarına devam etmesi Hanzade ile arasındaki gerilimi gittikçe arttırır.
Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamıyordur. Ceyhun ise kendini Leyla'ya affettirmek için büyük bir jestte bulunur. Kenan büyük bir talihsizlikle boğuşurken annesinin farklı bir tarafını