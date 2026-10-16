Güneşin Doğduğu Yer 5. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölüm tek parça izle

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 5. BÖLÜM KONUSU

Ceyhun, Leyla'dan vazgeçmiyor! Leyla'ya kendini affettirmek için harekete geçen Ceyhun'un adımları Hanzade ile arasındaki gerilimi artırırken Kenan, annesi Celadet'in hiç bilmediği yönüyle karşı karşıya kalıyor. Büyük bir talihsizlikle mücadele eden Kenan, yaşadıkları sırasında annesi Celadet'in daha önce fark etmediği bir yönüyle karşılaşıyor.