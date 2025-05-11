Gaziantep Şehir Hastanesi 3,7 milyon kişiye hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, hastanenin kalp-damar ve beyin cerrahisi ile çocuk ve kadın-doğum yan dallarında sadece Gaziantep'te değil, bölge illerinde de önemli bir açığı kapattığını söyledi. Hastanenin çalışmaları hakkında SABAH'a bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Hastanemizin hizmete girdiği günden bu ana 3 milyon 762 bin 141 hastaya hizmet verildi. Bunların 2 milyon 687 bin 815'i poliklinik hizmeti. Günde 300-350 arasında hastaya ameliyat hizmeti veriyoruz. Şimdiye kadar 135 bin 557 ameliyat gerçekleştirdik. 15 bini aşkın doğum gerçekleştirdik. 4 bin çifti de tüp bebek tedavisi için değerlendirmeye alıp tedavilerine başladık" dedi.

1,5 yıldır hizmet veren hastanede günde ortalama 12 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini söyleyen Türkçüoğlu, "Hastanemiz sağlıkta önemli bir açığı kapattı. Poliklinik hizmetlerinde muayene randevularında büyük bir rahatlık sağladık. Günlük ortalama 12 bin 500 hastaya hizmet veriyoruz. Bunun 2 bin 400 civarı acil servis hizmeti alan hastalar. Acil Servisimiz çok iyi çalışıyor. Hastanın acil servise girmesi, tanı ve tedavisinin yapılması kısa süre içinde tamamlıyoruz" diye konuştu.

Hastanede Kalp ve Damar Hastalıklarında güçlü bir klinik kurulduğunu anlatan Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Bölgede kalp damar hastalıklarının tedavisi konusunda hem erişkin hem de çocuklara hizmet veren bir kalp merkezimiz var. Zor hastalarda bazı uygulamaların takip edildiği aritmi bölümü, kalp kapaklarıyla ilgili tedaviler, kalp damar cerrahisi işlemleriyle kalp hastalıklarında verilmeyen bir hizmet yok" dedi.

Gaziantep'te 2018 yılından bu yana kamuda tüp bebek hizmeti verildiğini anımsatan Türkçüoğlu, "Bizim hastane hizmete girdiğinden bu yana tüp bebek hizmeti buraya alındı. Burada sadece tüp bebek hizmeti değil, üremeye yönelik çiftlere tüm hizmetleri veriyoruz. Bütüncül yaklaşarak, aşılama veya tüp bebek hizmeti veriliyor. 10 ay içinde yaklaşık 4 bin hasta değerlendirdik. Hepsine tüp bebek yapılmıyor, ne tür bir müdahale gerekiyorsa onu uyguluyoruz. Bazen ameliyat, bazen aşılama, bazen de tüp bebek tedavisi oluyor. Bazen de normal tedavilerini sürdürdüğümüz hastalarımız var" diye konuştu.

Kadın ve Doğum hastalıklarında önemli bir hizmet verdiklerine dikkat çeken Türkçüoğlu, "Perinatoloji kliniğinde 3 uzmanımız görev yapıyor. Burada riskli gebelik takibi, anne karnında bir takım genetik testler için invaziv uygulamalar, anne karnında bebeğe kan transfüzyonu gibi riskli gebe takipleri yapıyor. Şehrimizde riskli gebeliklerin serviste takibi ve doğum zamanlaması konusunda bir eksiklik vardı, onu ortadan kaldırdık. Bu çok önemli bir konu; kliniğimizin servisi de var. Burada hastalar yatılı olarak da takip ediliyor. Hastanemizin açıldığı günden bu yana kadın doğum servisinde 15 bini aşkın doğum da gerçekleştirildi" dedi.

Organ nakline yeni başladıklarını söyleyen Türkçüoğlu, "İlk olarak böbrek nakliyle başladık. Henüz karaciğer nakli yapmadık ama hazırlıklarımız sürüyor. Nakillerde en önemli sorun verici bulamamak. Organ bağışı sorunun çözülmesiyle hastalara nakiller daha da artacaktır. Şimdiye kadar yapılan nakillerimiz başarılı geçti, bu konuda iddialıyız" diye konuştu.

Pediatrik cerrahi alanında da bölgede bir açığı kapatmaya kararlı olduklarını anlatan Türkçüoğlu, "Kalp- damar ile beyin cerrahisi gibi alanlarda ekibimiz iyi iş çıkarıyor. Beyin cerrahisinde eğitim kliniği olarak hizmet veriyoruz. Burada çocuk hastaların ameliyatları da yapılıyor. Önümüzdeki süreçte eğitim kliniği olduğundan dolayı burada da fazla hekim yetiştirme imkânımız olacak. Kalp damar cerrahisinde her gün 4 masada ameliyat yapıyoruz. Ekibimiz bu alanda yeterli ve çok iyi bir durumdayız" dedi.