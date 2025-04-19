Güneydoğu’nun ters lalesi çiçek açtı

Mardin'in Derik ilçesinde, Turcel Dağı'nın kayalık bölgelerinde keşfedilen endemik ters lale türü "fritillaria ecerii balos&eker" çiçek açtı. "Mezopotamya lalesi" olarak da anılan fritillaria ecerii, tamamen kayalık ve gölgelik alanlarda yetişiyor. Nisan ayı ile birlikte çiçek açan, Mezopotamya'nın eşsiz doğasında saklı kalmış bu güzellik, hem bilim insanlarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BİR ÖĞRETMEN KEŞFETTİ

Derik'te öğretmenlik yapan Süleyman Ecer, Nisan 2023'te çıktığı bir doğa gezisi sırasında Turcel Dağı'ndaki kayalık bir bölgede, gördüğü ters lalenin fotoğraflarını çekip bilim insanlarıyla paylaşmış ve böylece literatüre girmişti.