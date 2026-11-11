Güngören’de akılalmaz olay! Acemi hırsızın planı pencerede son buldu: Tam 1 saat mahsur kaldı!

'HIRSIZ CAMDA ASILI KALDI'

Bir diğer mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" diye konuştu.

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