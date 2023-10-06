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Giriş Tarihi: 6.10.2023 14:03

Günlerdir aranıyordu! Komşuları kan donduran manzarayla karşılaştı: Parçalanmış halde...

Ordu’da Hasan Usman’dan haber alamayan komşuları jandarmaya haber verdi. 3 gündür aranan Usman’ın cansız bedeninin evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulunduğu belirtildi: Yabani hayvanlar parçalamış!

İHA
Günlerdir aranıyordu! Komşuları kan donduran manzarayla karşılaştı: Parçalanmış halde...

Kan donduran olay Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde meydana geldi. Hasan Usman'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi. Bunun üzerine sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti.

Bölgede arama yapan komşuları, Hasan Usman'ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesine de baktı. Burada şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman'ın belden aşağısının parçalanmış olduğu belirlendi. Usman'ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

"HAYVANLAR PARÇALAMIŞ OLABİLİR"
Hayatını kaybeden Hasan Usman'ın kuzeni Bilal Usman, "3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, 'Babanın ışıkları yanmıyor' dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy da cesedin sabah saatlerinde komşular tarafından bulunduğunu, belinden aşağı kısmının parçalanmış olduğunu söyledi.



Olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Usman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Günlerdir aranıyordu! Komşuları kan donduran manzarayla karşılaştı: Parçalanmış halde...
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