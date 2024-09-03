Günlük yaşam eğitimde hayat buluyor... Eğitimde Montessori metoduna ilgi büyüyor

Günlük yaşam becerilerinin eğitime yansıması olarak bilinen Montessori eğitim modeline ilgi her geçen gün artıyor. Maria Montessori'nin geliştirdiği eğitim modelinde çocuklara sorumluluk hissi verilmesi amaçlanıyor. Bu eğitim sisteminde çocuklar ütü yapmak için gerçek ütü, bir şey kesmek için gerçek bıçaklar kullanılıyor.

Palet Montessori Eğitim Akademisi Koordinatörü Zehra Yıldırım, "Montessori sistemi çocuğun ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamayı ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmeyi esas alır. Bu sistemin en önemli bileşenleri, çocuğun gelişimini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde desteklemek için hazırlanmış bir çevre, bu çevrenin en kritik unsurlarından biri olan hazırlanmış yetişkin ve çocuğa verilecek sorumluluk sahibi bir özgürlüktür. Montessori eğitmenleri, çocuğun ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını anlayarak, eğitim sürecini bu doğrultuda yönlendirir. Sınıfta bir bilgi kaynağı olarak değil, rehber olarak yer alır. Aileler, sınıf ortamlarını ve kullanılan materyalleri inceleyerek okulun Montessori prensiplerine uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Öğrenme sürecini günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, çocukların doğal merakını teşvik etmek ve bağımsızlıklarını kazanmaları için desteklemek bu felsefenin temel taşlarındandır ve ev ortamı bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

Çocuk Gelişim Uzmanı ve ÇGEDER Yönetim Kurulu Üyesi Elif Koyunoğlu ise, Montessori Eğitim Metodunu evde uygulamak isteyen ailelere tavsiyelerde bulunarak dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Koyunoğlu, ailelerin çocuklarının fikirlerini önemsemesi, basit ev işlerine çocuğu dahil etmesi ve sorumluluklar vererek çocukları cesaretlendirmesi gerektiğini söyledi. Çocuğun ilgi alanları göz önünde bulundurularak uygun çalışma köşeleri oluşturulması gerektiğini vurgulayan Koyunoğlu, "Raflara dizilen etkinlikler belli aralıklarla değiştirilerek çocuğun bağımsız keşifleri desteklenmelidir ve çocukların yapmak istemediği faaliyetler üzerine zorlanmamalıdır" diye konuştu.

Çocuk Gelişimi ve Aile Danışmanlığı Uzmanı Anı Binici de, montessori metoduyla eğitim alan çocukların psikolojik dayanıklılıklarının yüksek, muhakeme yeteneklerininse güçlü olduğunu belirtti. Binici, bu eğitim metoduyla desteklenen çocuklarının kendilerine yetebilen; özgür, çabalayan; sorumluluk alan ve üretebilen çocuklar olduğunu gören ailelerden de olumlu geri dönüşler geldiğini söyledi.