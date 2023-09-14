Haberler Yaşam Haberleri Günübirlik ev denetim yapan polis ekipleri, aranan 17 şüpheliyi yakaladı
Giriş Tarihi: 14.9.2023 11:21 Son Güncelleme: 14.9.2023 11:31

Günübirlik ev denetim yapan polis ekipleri, aranan 17 şüpheliyi yakaladı

Mersin polisi, 29 ekip, 200 polisin katılımı ile il merkezinde günübirlik evleri denetlendi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 17 şüpheli yakalandı.

Bekir COŞKUN
Günübirlik ev denetim yapan polis ekipleri, aranan 17 şüpheliyi yakaladı

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenler ile mücadele edilmesi, özellikle vatandaşlar ile öğrencilerin yoğun olarak bulundukları yerlerde, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi kapsamında günübirlik kiralanan evlerde denetim yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde, 29 ekip, 200 polisin katılımı ile il merkezinde bulunan 30 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 130 adet günübirlik ev denetlenmesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 17 şahıs yakalandı.

Ayrıca, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden günübirlik tesislere de 149 bin 200 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

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Günübirlik ev denetim yapan polis ekipleri, aranan 17 şüpheliyi yakaladı
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