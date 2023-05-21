Haberler Yaşam Haberleri Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
Giriş Tarihi: 21.5.2023 23:29 Son Güncelleme: 21.5.2023 23:29

Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 21 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 21 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (21 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?

A- Serbest
B- Sırtüstü
C- Kelebek
D- Kurbağalama (CEVAP)


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Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
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