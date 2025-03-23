Gurbetçi Asım gönüllere dokunuyor

Almanya'da doğup büyüyen Asım İncekara, Rümeysa İncekara ile evliliğinden 4 kızları dünyaya geldi. Orada bir kargo firmasında ekip şefi olarak çalışırken, yardım kuruluşlarında gönüllü olarak yer alan İncekara, 2020 yılında eşiyle birlikte sosyal medyada 'Gönüllü Gurbetçiler' grubunu kurdu. Eşi ve çocukları ile birlikte yardım çalışmalarına hız veren İncekara, 2021 yılında ise Türkiye'ye dönüş yapıp Düzce'ye yerleşti. İncekara çalışmalarına burada da hız verdi.Asım İncekara çalışmalarını ramazan ayında da aralıksız sürdürüyor. Gönüllülerle birlikte '30 Gün 30 İyilik' projesini hayata geçiren İncekara, veresiye defterlerinin borcunu bitirip askıda ekmek kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı yapıyor. Çocukları da unutmayan İncekara sokak sokak dolaşıp onlara oyuncak dağıtıyor. Projelerin artarak devam edeceğini belirten Asım İncekara, "İnsanları iyiliğe teşvik etmek istiyoruz. Özellikle bu mübarek ayda ne kadar fazla kişiye dokunabilirsek o kadar çok mutlu olacağız. Bu ay boyunca engelli çocuklarımızı sevindirip onların hayallerini gerçekleştireceğiz. Hasta bir kızımıza kuaför sözümüz vardı onu yerine getireceğiz. Yaşla bir amcamız vardı onun evinin temizliğini yapacağız. Ailelerimizi iftara davet ediyoruz, onlarla birlikte iftar yapıyoruz. Ayakkabı boyacılarına yönelik güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Huzurevi sakinlerini ziyaret ediyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinde özel çocuklarımızla ilgili projelerimiz var. İnsanlara iyiliğe davet etmek için farklı projeler üretiyoruz. Dünya iyilikle güzelleşecek. Biz bu inançla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir çocuğun gülüşü dünyayı güzelleştirip değiştirebiliyor. Onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.