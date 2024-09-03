Gürcistan plakalı otobüs, şarampole devrilip takla attı: 2 yaralı!

İtfaiyenin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde birçok kırık oluşan yaralılar, tedaviye alındı. Üzerinde Azerbaycanlı şehitlerin fotoğrafının bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.