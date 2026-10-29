Gürcistan suçlular için güvenli liman olmaktan çıkıyor!

Türkiye'nin sınır aşan suçlarla mücadelesinde uluslararası iş birliği güçlenirken, Gürcistan ile yürütülen yakın temaslar somut sonuçlar vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin suç örgütleriyle mücadele, aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimleri, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyor.

GÜRCİSTAN ARTIK SUÇLULARIN SIĞINAĞI DEĞİL

Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği Gürcistan, geçmişte suç işledikten sonra yurt dışına kaçmak isteyen kişilerin tercih ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak güvenlik ve adli iş birliği alanındaki gelişmelerle birlikte Gürcistan, suçluların kolayca saklanabileceği bir ülke olmaktan uzaklaşıyor. Artık suç işleyip Gürcistan'a kaçan kişilerin de yakalanma ve adalet önüne çıkarılma riski bulunuyor.

GÜRCİSTAN'DAN SON BİR YILDA 548 KİŞİ GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, başta yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleyi ve aranan şahısların Türkiye'ye iadelerini değerlendirdi. Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, 1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı. Ziyaretten bu yana 80 kişi, son bir yıl içerisinde ise toplam 548 kişi Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Ortaya çıkan tablo, iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun suçla mücadeledeki önemini gözler önüne serdi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güvenlik alanında güçlenmesi, sınır aşan suçlarla mücadelede ortak hareket etme iradesini de pekiştirdi.

SUÇLULAR İÇİN SINIRLARIN ÖTESİNDE DE HESAP VERME DÖNEMİ

Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadelesi yalnızca ülke sınırları içerisinde yürütülen operasyonlarla sınırlı kalmıyor. Aranan şahısların yurt dışında yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanması, mücadelenin uluslararası boyutunu oluşturuyor. Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği Gürcistan, coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye ile yoğun insan hareketliliğine sahne oluyor. Ancak sınır aşan suçlarla mücadelede iki ülke arasında geliştirilen iş birliği, yurt dışına kaçmanın adaletten kaçmak anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Gürcistan makamlarıyla yürütülen koordinasyon ve hız kazanan iade süreçleri, Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan ve aranan kişiler bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÇİFTÇİ'NİN GÜVENLİK DİPLOMASİSİ SAHADA KARŞILIK BULUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan ile yürüttüğü temaslar, güvenlik diplomasisinin sahadaki sonuçlarına işaret ediyor. Bakanlığın sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğine verdiği önem, aranan şahısların yakalanması ve iadelerine yönelik çalışmalarla somutlaşıyor. Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazashvili ile yaptığı görüşmede yakın iş birliği dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti. İki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve suç örgütlerine karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesi mesajı öne çıktı.

GÖZLER 10 ARALIK'TAKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE

Türkiye ile Gürcistan arasındaki güvenlik gündeminin önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, 10 Aralık'ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'un da katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşme önem taşıyor. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güvenlik iş birliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenliğe katkı sunması hedefleniyor. Bakan Mustafa Çiftçi, üçlü görüşmenin bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

MESAJ NET: SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÜVENLİ SIĞINAK YOK

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında en dikkat çekici mesaj ise suç örgütü elebaşları ve aranan firarilere yönelik kararlılık vurgusu oldu. Türkiye'nin sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmeye devam etmesi, suçluların yurt dışına kaçarak yakalanmaktan kurtulabilecekleri yönündeki beklentiyi boşa çıkaran bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen 548 kişi ve ziyaret sonrasında hız kazanan iade süreçleri, güvenlik diplomasisinin önemini ortaya koyarken, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de suçla mücadelede belirleyici olması bekleniyor.