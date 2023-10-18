Gürcistan uyruklu kadını taşla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde dün akşam saatlerinde metruk bir binada Gürcistan uyruklu kadın cesedi bulundu. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası kadın cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında Gürcü Asıllı Banesha Mamisheva isimli kadının başına taş vurularak öldürüldüğünü belirledi.

10 gün önce gerçekleştirildiği belirlenen ve cansız bedeninde bozulmalar olduğu gözlemlenen kadının katilinin belirlenmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Trabzon Cinayet Büro ekipleri 18 saat içerisinde yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısının Murat Baytar olduğunu belirledi.

12 ayrı suç kaydı bulunan ve hurdacılık yaptı öğrenilen M.B.'nin cezaevinden izinli çıktığı ve henüz belirlenemeyen bir neden ile olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Yakalanan Murat Baytar mahkemeye sevk edildi.