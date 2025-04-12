Gürcistan’da kalp krizi geçiren Mardinli TIR şoförü hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesine bağlı Işıklı Mezrası Berti aşiretinden uzun yol şoförlüğü yapan 58 yaşındaki TIR sürücüsü Felemez Uygur, Gürcistan da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 35 yıldır şoförlük yapan ve kendisine ait araç ile transit taşımalık yapan 6 çocuk babası 58 yaşındaki TIR sürücüsü Felemez Uygur'un daha önceden bir kalp rahatsızlığı olmadığı belirlenirken, yük götürdüğü Gürcistan da park halindeki aracının içindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi memleketine getirilen TIR sürücüsü Felemez Uygur'un Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Işıklı Mezrasında gözyaşları arasında toprafa verilirken Uygur' için Kızıltepe-Ceylanpınar yolu üzerinde bulunan Işıklı Mezrasında taziye kuruldu.