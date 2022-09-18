Haberler Yaşam Haberleri Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS'de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:48

Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS'de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!

2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. İlk oturumda sorulan sorular arasında yer alan ‘’Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan birinin sırasıyla kullandığı sınır kapıları’’ sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki, Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

Gürcistan’dan İran’a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS’de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan birinin sırasıyla kullandığı sınır kapıları'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?'' sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

KPSS SINIR KAPISI SORUSUNUN YANITI!

2022 KPSS Lisans Sınavı'nda sorulan sınır kapısı sorusu, gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Ancak sorunun doğru yanıtı belli oldu.

GÜRCİSTAN'DAN İRAN'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKAN BİRİ SIRASIYLA HANGİ SINIR KAPILARINI KULLANIR?

"Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?" sorusunun yanıtı şu şekilde;

Gürcistan'dan İran'a gitmek isteyen kişiler, ilk olarak Sarp sınır kapısı üzerinden geçiş yapmakta ve sonrasında Gürbulak sınır kapısı üzerinden seyahatine devem etmektedir. Bu kapsamda sorunun doğru yanıtı; Sarp Sınır Kapısı ve Gürbulak sınır kapısı şıkkı olacak.

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Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS'de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!
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