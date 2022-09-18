Gürcistan’dan İran’a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS’de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan birinin sırasıyla kullandığı sınır kapıları'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?'' sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...