Gürcistan’dan İran’a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? İşte 2022 KPSS’de çıkan sınır kapısı sorusunun yanıtı!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan birinin sırasıyla kullandığı sınır kapıları'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?'' sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...
2022 KPSS Lisans Sınavı'nda sorulan sınır kapısı sorusu, gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Ancak sorunun doğru yanıtı belli oldu.
"Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?" sorusunun yanıtı şu şekilde;
Gürcistan'dan İran'a gitmek isteyen kişiler, ilk olarak Sarp sınır kapısı üzerinden geçiş yapmakta ve sonrasında Gürbulak sınır kapısı üzerinden seyahatine devem etmektedir. Bu kapsamda sorunun doğru yanıtı; Sarp Sınır Kapısı ve Gürbulak sınır kapısı şıkkı olacak.