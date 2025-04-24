Gürsu’da tarım projeleri hibe ile güçleniyor! 680 bin Euro’luk hibe

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Dünyaya marka olan armutlarımızın kasalarını üretmek için Ağaköy Kooperatifimiz ile proje işbirliği yaptık. Hibe ve Proje Belediyesi Gürsu Belediyesi olarak proje konusundaki başarılarımızın referansı görüldük. AB'den 330 Bin EURO hibe aldık ve kasa üretimimize başladık" dedi.

İlçede 1958 yılında kurulan kooperatif, bünyesindeki toplam 4 bin tonluk 2 soğuk hava deposuyla ağırlıklı olarak armut üreticilerine hizmet veriyor.

ENERJİSİNİ ÜRETEN BELEDİYE

İlçede daha önce kurulan güneş enerji santralleri ile beraber belediyenin enerjisini üretip, üstelik ekstra olarak da belediyeye gelir getirdiklerini ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Yeni güneş enerji sistemimiz için de Avrupa Birliği hibesi almaya hak kazandık" dedi. Çevreci projeleri ile ses getiren Gürsu Belediyesi, aynı zamanda belediyeye gelir getirmeye de devam ediyor.

'SİYAH ALTINDAN' GELİR SAĞLAYIP, TARIMI KORUYACAK

Gürtam'ın en önemli projelerinden biri olan Kumlukalan Mahallesi'ndeki yeni tarım projesi de yine hibe alan projeler arasına girdi. Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma: Kumlukalan Siyah Altın Projesi, Avrupa Birliği'nden 103.550 Euro hibe desteği kazandı. Proje kapsamında, soğuk hava deposundan çıkan atık meyve ve sebzeler, kurulacak kompost makinesi sayesinde organik gübreye dönüştürülecek. Bu sayede kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, toprak kalitesi yükseltilecek ve doğal döngü desteklenerek daha verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal sistem hayata geçirilecek.

"GÜRSU'NUN ÇİFTÇİSİ İLE BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ, BERABER KAZANACAĞIZ"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "TKDK'dan aldıkları forklift projesinin de hibeli olduğunu belirtti. Tarımsal projeler üretirken bölge çiftçisini asla mağdur etmeyeceklerini belirten Başkan Işık, "Çiftçilerimiz için HAGEL aracılığı ile toprak ve yaprak analizi cihazlarının temini için de 2 Milyon TL'lik hibemizi almış bulunuyoruz. Gürsu tarımını elbirliği ile ileriye taşıyacağız" dedi.