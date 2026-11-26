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enizli'de dün sabah, Merkezefendi
ilçesindeki Alparslan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir evden gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine polisi aradı. Hemen eve gelen polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri bağlı ve hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Dövülerek öldürüldüğü belirlenen Karagöz'ün eşi A.K.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Karagöz'ün yakınları, gözaltına alınan şüphelilerden birini linç etmek istedi.
Polis ekipleri araya girerek engel oldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli
Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.