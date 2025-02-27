Komşular arasında gürültü kavgası: 2 kardeş yaralandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi 2841. sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Ömer Keskin ile üst kat komşuları Yunus Emre Zencir ve ağabeyi Tayfun Kutluhan Zencir arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, silahını ateşleyerek ağabey ve kardeşi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kardeşler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken polis, şüpheli komşuyu yakalamak için çalışma başlattı.