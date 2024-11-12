Güvenlik görevlisi Elif eş kurbanı oldu

Gaziantep'te bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Bal (24), dün sabah Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkarak Maaşkuyu Caddesi üzerinde servisi beklemeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen boşanma aşamasındaki eşi Kahraman Bal (26), genç kadının başına silahla ateş açtı.Elif Bal hayatını kaybederken Kahraman Bal aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Genç kadının arkadaşları "Hem çalışmıyor hem de sürekli tehdit ediyormuş. O nedenle şikâyetçi olmuştu. Hatta CİMER'e de yazmıştı" dedi.