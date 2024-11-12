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Giriş Tarihi: 13.11.2024

Güvenlik görevlisi Elif eş kurbanı oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Güvenlik görevlisi Elif eş kurbanı oldu
Gaziantep'te bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Bal (24), dün sabah Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkarak Maaşkuyu Caddesi üzerinde servisi beklemeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen boşanma aşamasındaki eşi Kahraman Bal (26), genç kadının başına silahla ateş açtı.



Elif Bal hayatını kaybederken Kahraman Bal aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Genç kadının arkadaşları "Hem çalışmıyor hem de sürekli tehdit ediyormuş. O nedenle şikâyetçi olmuştu. Hatta CİMER'e de yazmıştı" dedi.
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Güvenlik görevlisi Elif eş kurbanı oldu
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