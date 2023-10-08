Güvenlik görevlisi kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Karabük'ün Merkeze bağlı Mehterler köyünde gece saatlerinde Abdullah Erkartal (50) idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak köyün yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde traktör altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Erkartal'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkartal'ın Sosyal Güvenlik Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.