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Giriş Tarihi: 8.10.2023 10:33 Son Güncelleme: 8.10.2023 10:44

Güvenlik görevlisi kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Karabük'ün Merkeze bağlı Mehterler köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde köyüne gidem 50 yaşındaki Abdullah Erkartal direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Ertal yaşamını olay yerinde yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Güvenlik görevlisi kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Karabük'ün Merkeze bağlı Mehterler köyünde gece saatlerinde Abdullah Erkartal (50) idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak köyün yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde traktör altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Erkartal'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkartal'ın Sosyal Güvenlik Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Güvenlik görevlisi kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi
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