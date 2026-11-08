Haberler Yaşam Haberleri Güvenlik kameraları ele verdi: Fatih'te iki ayrı yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:33

Güvenlik kameraları ele verdi: Fatih'te iki ayrı yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

Fatih'te farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisi olduğu belirlenen H.D. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Güvenlik kameraları ele verdi: Fatih’te iki ayrı yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te yankesicilik olaylarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ!

Ekipler, 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen iki farklı yankesicilik olayı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saha araştırmaları ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin, 10 adet suç kaydı bulunan H.D. olduğu tespit edildi. Ekipler, takibe aldıkları H.D.'yi 28 Ekim tarihinde Aksaray Tramvay Durağı çevresinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH

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Güvenlik kameraları ele verdi: Fatih'te iki ayrı yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
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