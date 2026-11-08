Güvenlik kameraları ele verdi: Fatih’te iki ayrı yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ!

Ekipler, 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen iki farklı yankesicilik olayı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saha araştırmaları ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.