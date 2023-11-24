Güverte ustası ve makinistin kimlikleri belli oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmalarında dalgıçların çıkardığı bir cansız bedenin geminin güverte ustası Tamer Özer olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, dalgıçların yaptığı çalışmaların ardından kaza bölgesinden çıkartılan 2 mürettebatın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ailelerin tespit ettiği mürettebatlardan birinin güverte ustası Tamer Özer diğerinin ise usta makinist Cüneyt Aygen olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Tamer Özer'in otopsi işlemlerinin tamamlandığı bildirilirken, cenazesi ailesi tarafından Tamer Özer'in toprağa verileceği, Cüneyt Aygen'in de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği ve İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.