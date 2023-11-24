Haberler Yaşam Haberleri Güverte ustası ve makinistin kimlikleri belli oldu
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:49 Son Güncelleme: 24.11.2023 17:56

Güverte ustası ve makinistin kimlikleri belli oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmalarında dalgıçların çıkardığı bir cansız bedenin geminin güverte ustası Tamer Özer olduğu öğrenildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Güverte ustası ve makinistin kimlikleri belli oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmalarında dalgıçların çıkardığı bir cansız bedenin geminin güverte ustası Tamer Özer olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, dalgıçların yaptığı çalışmaların ardından kaza bölgesinden çıkartılan 2 mürettebatın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ailelerin tespit ettiği mürettebatlardan birinin güverte ustası Tamer Özer diğerinin ise usta makinist Cüneyt Aygen olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Tamer Özer'in otopsi işlemlerinin tamamlandığı bildirilirken, cenazesi ailesi tarafından Tamer Özer'in toprağa verileceği, Cüneyt Aygen'in de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği ve İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Denetimden kaçtı Sayıştay'dan kaçamadı! Mansur Yavaş ANFA'yı böyle batırmış
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"
Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
ARKADAŞINA GÖNDER
Güverte ustası ve makinistin kimlikleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA