Haberler Yaşam Haberleri Güzellik merkezi sahibi müşterilerini ve çalışanlarını dolandırdı
Giriş Tarihi: 17.4.2025 14:40 Son Güncelleme: 17.4.2025 14:50

Güzellik merkezi sahibi müşterilerini ve çalışanlarını dolandırdı

Adana’da 4’üncü şubesini CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın hizmete açtığı güzellik merkezinin sahibi Sinem Ç., çalışanlarını ve müşterilerini milyonlarca lira dolandırarak kayıplara karıştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güzellik merkezi sahibi müşterilerini ve çalışanlarını dolandırdı

Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına da aylardır maaş ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem.Ç.'nin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Sinem Ç.'nin çalışanları, güzellik merkezi şubelerindeki eşyaları yağmaladı. Adana'da 4 şubesi olan güzellik merkezin sahibi Sinem Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına aylardır maaş ödemediği öne sürülen Sinem Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Sinem.Ç.'nin sosyal medya hesabını kapatıp yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine, alacaklılar merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde toplandı. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

4'ÜNCÜ ŞUBESİNİ CHP'Lİ BAŞKAN AÇMIŞTI

Güzellik uzmanı Sinem Ç.'nin yaklaşık 3 yıl önce Çukurova İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 4'üncü şubesinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara tarafından görkemli bir törenle açılmıştı.

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Güzellik merkezi sahibi müşterilerini ve çalışanlarını dolandırdı
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