Güzellik merkezi sahibi müşterilerini ve çalışanlarını dolandırdı

Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına da aylardır maaş ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem.Ç.'nin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Sinem Ç.'nin çalışanları, güzellik merkezi şubelerindeki eşyaları yağmaladı. Adana'da 4 şubesi olan güzellik merkezin sahibi Sinem Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına aylardır maaş ödemediği öne sürülen Sinem Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.