Güzellik merkezindeki silahlık kavgaya 3 gözaltı

Ekipler, yaptıkları incelemede A.Ç'nin annesine ait güzellik merkezinde oturdukları sırada, iki araçla gelen şüpheliler ile aralarında kavga çıktığı, bunun üzerine iş yerindeki kişilerin diğer gruba silahla ateş açtığı belirlendi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı. İş yerini basanlar arasında yer aldığı tespit edilen şüpheli G.K. kısa sürede gözaltına alındı.