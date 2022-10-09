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Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:35

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, bu akşam Show TV ekranlarına geliyor. Serinin beşinci filmi olan bu yapımın konusu ve oyuncu kadrosu, bu akşam yayınlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. İnek Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal'ın olmadığı ilk film olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, aynı zamanda Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu 1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, bu akşam saat 20:00'da Show TV'de film severlerle buluşacak. Yeşilçamın klasikleri arasında yer alan ve usta isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte tüm merak edilenler...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz.

Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Zümrüt Cansel – Ayşe

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

İlyas Salman – Bilo Ağa

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Münir Özkul- Kel Mahmut

Perran Kutman – Hürrem Hoca

Şener Şen – Badi Ekrem

Şevket Altuğ – Şevket Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Adile Naşit – Hafize Ana

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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