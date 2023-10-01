Haber alınamayan sürücünün kazada öldüğü ortaya çıktı

Muğla'da yaşayan Cem Hepdeniz (55), önceki gün arkadaşıyla buluşmak için Marmaris'e gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Ancak ortadan kayboldu. Hepdeniz'e ulaşamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyince, Hepdeniz'in en son saat 17.50 de Çetibeli jandarma kontrol noktasından geçtiğini belirleyen ekipler, Marmaris'e giriş yapmadığını tespit etti. Bunun üzerine, Çetibeli ile Marmaris arasındaki uçurumları kontrol eden ekipler, dün sabah saat 07.00 sularında motosikleti ve Hepdeniz'in cesedini, Gökbel mevkiindeki 35 metrelik uçurumda buldu.