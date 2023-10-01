Haberler Yaşam Haberleri Haber alınamayan sürücünün kazada öldüğü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 1.10.2023

Haber alınamayan sürücünün kazada öldüğü ortaya çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haber alınamayan sürücünün kazada öldüğü ortaya çıktı
Muğla'da yaşayan Cem Hepdeniz (55), önceki gün arkadaşıyla buluşmak için Marmaris'e gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Ancak ortadan kayboldu. Hepdeniz'e ulaşamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyince, Hepdeniz'in en son saat 17.50 de Çetibeli jandarma kontrol noktasından geçtiğini belirleyen ekipler, Marmaris'e giriş yapmadığını tespit etti. Bunun üzerine, Çetibeli ile Marmaris arasındaki uçurumları kontrol eden ekipler, dün sabah saat 07.00 sularında motosikleti ve Hepdeniz'in cesedini, Gökbel mevkiindeki 35 metrelik uçurumda buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
A Haber muhabiri Hatay'da saldırıya uğradı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Son dakika: Sıla Doğu gözaltına alındı
3 yıllık yas bitti
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı
Son dakika haberleri: Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı! Aslan, ikinci yarıda Ankaragücü’nü yıktı…
Son dakika haberi: Trabzonspor evinde 3 puanı aldı! Paul Onuachu tarihe geçti
Boşanmasını kutlamaya gitti: Adliyeden çıkıp Paris’e uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber alınamayan sürücünün kazada öldüğü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA