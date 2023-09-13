Haberciye veda

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Giriş Tarihi: 14.9.2023

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Edirne’de, trafik kazası sonucu ağır yaralanan TRT Haber kameramanı gazeteci Berk Söylemez, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Söylemez’in ölümü kenti yasa boğdu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
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TRT Haber'de kameramanlık görevinin yanı sıra Edirne Haber gazetesinde yazı işleri müdürlüğü de yapan 39 yaşındaki Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 17 gündür yoğun bakımda tutulan Söylemez, önceki gece yaşam mücadelesini kaybetti. Söylemez'in cenazesi bugün Eski Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.



Bu arada taksi şoförü R.Ö, soruşturmayı yürüten savcının talimatı sonrası gözaltına alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, sosyal medya hesabından Söylemez'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Vali Sezer mesajında, "İlimizde Edirne Haber gazetesi yazı işleri müdürü ve TRT Haber kameramanı olarak görev yapan, basınımızın sevilen ismi Berk Söylemez'in trafik kazası nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte iken vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Berk kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. TRT Haber de sosyal medya hesaplarından Söylemez'in görüntülerinin yer aldığı videoyu, "Berk'i kaybettik" mesajıyla paylaştı.

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