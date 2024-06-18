’Hacdan geldik’ dediler: Kurban eti verme bahanesiyle dolandırdılar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 8 Kasım 2022'de market alışverişinden dönen 78 yaşındaki Aysel Ak'ın yanına gelip koluna giren Sedef Y. elindeki poşetleri alıp yardım etmek istediğini söyleyip evine kadar eşlik etti. Ak, kendisine yardım eden Sedef Y'ye teşekkür etmek amacıyla kahve teklif etti.

Teklifi kabul ederek eve giren Sedef Y. yaşlı kadına, "Hacca gittim, adak adadım, sana hayır yapacağım" dedi. İçinde para ve yüzük olan bir peçeteye, Aysel Ak'ın da ziynet eşyası koymasını isteyen Sedef Y. yaşlı kadının parmağındaki yüzük için 'Yetmez, elinde ne varsa koy' dedi. Kadının koyduğu ziynet eşyası ve parayı mutfak davlumbazının üzerine koyan Sedef Y. kadının namaz kılması gerektiğini söyledi. Bu sırada Sedef Y'nin arkadaşı olduğunu iddia eden ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da Ak'ın evine gelerek "Adak eti geldi, payını vereyim" dedi. Sedef Y. Ak'a adak eti getirmeyece gideceğini, apartmanın önünde beklemesini söyledi. 1 saat boyunca kapının önünde bekleyen yaşlı kadın, gelen giden olmayınca evine döndü. Davlumbazın üzerinde baktığında tüm birikimini koyduğu peçetenin yerinde olmadığını gören kadın büyük şok yaşadı.



BENZER SUÇLARDAN BİRÇOK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda eve giren Sedef Y'nin kendisinden altın ve para isteyerek peçeteye koymasını istediğini, ardından adak eti getirmek için gittiklerine geri dönmediklerini belirtti. Evine döndüğünde ise tüm birikiminin çalındığını fark ettiğini anlattı. Hakkında soruşturma başlatılan Sedef Y'nin 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında benzer suçlardan devam eden birçok soruşturma olduğu gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.