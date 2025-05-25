Hacı adayları ihram giyindi umre tavafını yaptı

Hasret sona erdi, mukaddes topraklarda hac heyecanı başladı. İslam'ın 5 şartından biri olan hac farizasını yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman, akın akın kutsal topraklara geliyor. Bu yıl 2 milyonu aşkın kişi kutsal topraklara girecek. Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 29 Nisan'da başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.

Türkiye'ye 83 bin 430 kişilik kontenjan verildi ve ilk kafile 29 Nisan'da Türkiye'den ayrıldı. Son kafilenin Türkiye'den 31 Mayıs'ta hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüşü Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak. Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan verildi ve ilk kafile 29 Nisan'da Türkiye'den ayrıldı. Son kafilenin ise 31 Mayıs'ta Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüşü Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunu takip etmekle görevli basın kafilesi de kutsal beldelere giriş yaptı. Kâbe'ye kavuşanlar, ihramlı olarak umre tavaflarını yaptı. Kâbe'yi dualar eşliğinde tavaf eden ve 2 rekât tavaf namazı kılan hacı adayları, Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e, Allah tarafından ihsan edilen büyük su zemzemden içiyor. Daha sonra Safa ve Merve tepeleri arasında 7 şaft (tur) ile say yapan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıktı. İhramdan çıkan hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor. Hacı adayları tavaf yaparak, Kuran-ı Kerim okuyarak, Mekke'de bulunan Sevr ve Hira dağları, Cebel-i Rahme ve Cebel-i Nur gibi kutsal mekânları ziyaret ederek vakitlerini değerlendirmeye başladı.