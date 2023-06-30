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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Hacılardan Mekke’ye hüzünlü veda

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde 2.4 milyon hacı, şeytan taşlayıp veda tavafı yaptı. Hac ibadetini tamamlayan hacılar, Medine’ye geçerek kutsal mekânları ziyaret edecek, ardından da memleketlerine dönecek

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Hacılardan Mekke’ye hüzünlü veda
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac vazifesini yerine getirmek için bulunan yaklaşık 2.4 milyon hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Cemerat'ta şeytan taşladı ve veda tavafı yaptı.



Bayram sabahı Cemerat'ta hacıların Büyük Akabe'ye 7 taş atarak başladıkları şeytan taşlama töreni, bayramın 3. gününde öğle ve akşam saatleri arasında küçük, orta ve büyük şeytana 7'şer taş atılarak bitirildi. Cemerat bölgesinde yüz binlerin aynı anda şeytan taşlama noktalarına yönelmeleri mahşeri bir kalabalık manzarası oluşturdu. Bayramın birinci ve ikinci günü, milyonların aktığı Kâbe'de fırsat bulup ziyaret tavafı ve sayını yapanlar, bugün veda tavafını da gerçekleştirerek haccın farz ve vaciplerini yerine getirmiş oldu. Cidde'den hava ve deniz yolu ile memleketlerine dönüş programı olanlar da şehirden transfer araçları ile programlı bir şekilde ayrılıyor. Birçok hacı da Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye hareket ediyor. Hacılar daha sonra memleketlerine dönüşe geçecek.

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Hacılardan Mekke’ye hüzünlü veda
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