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Giriş Tarihi: 6.9.2024 21:47

Hacıosman-Yenikapı metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı!

İstanbul Sarıyer'de Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İHA
Hacıosman-Yenikapı metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı!

Olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı.

Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.



"MERDİVENLERDEN İNDİM BİRDEN ÇÖKTÜ!"
Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, "Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz" diye konuştu.

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Hacıosman-Yenikapı metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı!
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