Haciz işleminde avukatı ezerek yaraladı! Kaçırmaya çalıştığı araç başına dert oldu

Olay, 14 Ekim 2026'da Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İcra memuru ve avukat, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan bir araç üzerinde işlem yapmak için adrese geldi. Bu sırada araç sahibinin oğlu M.U.A. (30), aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalıştı. Aracıyla hareket ettiği sırada görevli avukata çarpan şüpheli, avukatın yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan avukat hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.U.A., 15 Ekim'de yakalandı. Görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.