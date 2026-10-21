Haberler Yaşam Haberleri Haciz işleminde avukatı ezerek yaraladı! Kaçırmaya çalıştığı araç başına dert oldu
Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:52

Haciz işleminde avukatı ezerek yaraladı! Kaçırmaya çalıştığı araç başına dert oldu

İstanbul Sancaktepe’de hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan aracı kaçırmaya çalışan 30 yaşındaki M.U.A., görevli avukata çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Haciz işleminde avukatı ezerek yaraladı! Kaçırmaya çalıştığı araç başına dert oldu
  • ABONE OL

Olay, 14 Ekim 2026'da Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İcra memuru ve avukat, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan bir araç üzerinde işlem yapmak için adrese geldi. Bu sırada araç sahibinin oğlu M.U.A. (30), aracı kapalı otoparktan kaçırmaya çalıştı. Aracıyla hareket ettiği sırada görevli avukata çarpan şüpheli, avukatın yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan avukat hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.U.A., 15 Ekim'de yakalandı. Görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Haciz işleminde avukatı ezerek yaraladı! Kaçırmaya çalıştığı araç başına dert oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA