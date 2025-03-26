Hafif ticari araç, çarptığı motosikletliyi altına aldı: 1 ölü

Manisa'da Abdullah Özgüven'in (71) kullandığı hafif ticari araç, önceki akşam İzmir-Ankara karayolunun Avşar Mahallesi mevkiinde, Sezai Gök'ün (46) kullandığı motosiklete çarptı. Gök, olay yerinde öldü.
Hatay'da, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Varışlı ölürken, yanında bulunan Fecir Çetin ağır yaralandı. Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü Nihat Yahşi (64) yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bisikletiyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Çayır (75) öldü.