Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 10 yaralı

Kaza, Sivas- Ankara kara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı istikameti giden İ.A. (46) idaresindeki hafif ticari araç ile S.A. (46) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi.

Otomobil ise karayolları uyarı direğine çarparak durdu. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12), S.A.A. (19) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.