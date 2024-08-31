Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray-Konya karayolu üzerindeki Yapılcan köyü girişinde gece saatlerinde İsmail D. (23) idaresindeki hafif ticari araç, Muhammed Özbek idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Sürücü yaralıları orada bırakıp, aracın altına giren motosikletle birlikte kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Özbek (32) ve çocukları Ümit (5) ile Resul Özbek'in (8) ise tedavileri sürüyor.

PANCAR TARLASINDA YAKALANDI

Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kaza yerinden yaklaşık 10 kilometre uzağa kaçan sürücü İsmail D'yi girdiği pancar tarlasında yakaladı. Soruşturma sürüyor.