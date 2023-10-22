Hafriyat kamyonu aracı ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da saat 09.30 sularında yeni ilçe otogarı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine hafriyat kamyonu kontrolden çıktı. Hafriyat kamyonu, seyir halinde bulunan 29 yaşında Mehmet Gümüş yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazayı fark eden diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk etti.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hafif ticari aracın sürücüsü Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan bir vatandaş ise tedavi edilmek üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Polis, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.