Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonu aracı ezdi: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:49 Son Güncelleme: 22.10.2023 11:11

Hafriyat kamyonu aracı ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu seyir halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada bulunan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verirken 1 kişi ise yaralandı.

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Hafriyat kamyonu aracı ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da saat 09.30 sularında yeni ilçe otogarı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine hafriyat kamyonu kontrolden çıktı. Hafriyat kamyonu, seyir halinde bulunan 29 yaşında Mehmet Gümüş yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazayı fark eden diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk etti.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hafif ticari aracın sürücüsü Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan bir vatandaş ise tedavi edilmek üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Polis, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Hafriyat kamyonu aracı ezdi: 1 ölü, 1 yaralı
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