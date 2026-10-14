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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Hafriyat kamyonu dehşeti

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafriyat kamyonu dehşeti
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Eyüpsultan Güzeltepe'deki İSKİ Genel Müdürlüğü binası önünde, Hasdal- Okmeydanı bağlantı yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu faciaya yol açıyordu. Dün saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe'de bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde Kadri Tekin'in kullandığı 34 KPV 195 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızını kesemeyen kamyon, Selahattin Keleş yönetimindeki başka bir otomobile de yandan çarptı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı. Olay bölgesine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı otomobil ve kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Hafriyat kamyonu dehşeti
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