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Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:46 Son Güncelleme: 30.10.2024 17:01

Hafriyat kamyonu motosikleti biçti: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motosiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında Kamyonun altında kalan 55 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Hafriyat kamyonu motosikleti biçti: 1 ölü

Kaza, Cizre- Nusaybin Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.Uluslararası Karayolunda seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun sağa dönüş yapıp ters yöne girmesi sonucu aynı istikametten gelen Yakup Kolanç yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Hafriyat Kamyonunun altında sürüklenip arka lastiklerin arasına sıkışan 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 55 yaşındaki adamın öldüğünü tespit ederken,Polis kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yakup Kolanç'ın cansız bedeni otopsi için Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Yakup Kolanç'ın Ankara Polatlı nüfusuna kayıtlı olduğu ve 20 yıldan bu yana Cizre'de sanayi sitesinde esnaflık yaptığı belirtildi.

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Hafriyat kamyonu motosikleti biçti: 1 ölü
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