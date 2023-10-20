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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:49

Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 9 yaralı

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı. Hafriyat kamyonu, emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarparak hasar verdi.

DHA
Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 9 yaralı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 02.00 sıralarında Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe'de uygulama yapan jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır.

Araç daha sonra, Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, yaklaşık 10 kilometre devam eden kovalamacanın ardından Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir"

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Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 9 yaralı
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