Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 9 yaralı

Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir"