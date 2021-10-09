Hafta içi hastanede hafta sonu DJ kabininde

HEM hayalinin hem müzik tutkusunun peşinden giden 23 yaşındaki stajyer doktor Ömer Güneş
, hafta içi hastanede hastalarla ilgilenirken hafta sonu DJ'lik yapıyor. İstanbul
'da yaşayan ve doktor bir aileden gelen Güneş, "Doktorluk küçüklükten beri içimde olan meslekti, hayalimdi. İnsanların aksine ikisini çok ayrı iki dal gibi görmüyorum. Babamla yaklaşık 5 senedir ameliyatlara giriyorum. Hafta sonları DJ'lik yapıyorum, hafta içi hastanedeyim. Bir gün Bodrum
'da bir sahnedeydim, o sırada seyircilerden biri bayılmış, hemen gittim orada bir ilkyardım müdahalesi yaptık. Tabii oradaki herkes şaşırmıştı, bilmiyorlardı aynı zamanda doktor olduğumu" dedi. İHA