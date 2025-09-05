Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Giriş Tarihi: 5.9.2025 10:20

Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte yağış beklentisi artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde hafta sonu yağışlı hava gözlemleneceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları normal seyre inmiş, yer yer kuvvetli rüzgar ve yağışlar gözlemlenmişti. Peki, 5-6-7 Eylül hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? İşte güncel Meteoroloji duyuruları;

Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun pek çok kesimi hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girecek. 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklentisine karşı vatandaşları uyaran MGM, 2 ilde kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgara bağlı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre;

Gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle:

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Sakarya

Düzce

Adana

Rize

Bingöl

Artvin

Hatay

Kuvvetli yağış beklenen illerse şöyle:

Kars

Ardahan

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz