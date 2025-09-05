Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.