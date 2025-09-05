Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul’da yağmur yağacak mı? Meteoroloji uyardı: 12 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun pek çok kesimi hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girecek. 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklentisine karşı vatandaşları uyaran MGM, 2 ilde kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgara bağlı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı?
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.