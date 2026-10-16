Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da hafta sonu hangi sınavlar iptal?
Giriş Tarihi: 16.10.2026 20:49

Hafta sonu sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da hafta sonu hangi sınavlar iptal?

İstanbul’da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle sınavlara ilişkin yeni bir karar alındı. İstanbul Valiliği, 17-18 Ekim tarihlerinde bazı eğitim faaliyetleriyle e-sınav merkezlerinde yapılması planlanan sınavlara ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, hafta sonu sınava girecek adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara ilişkin açıklamaları da yakından takip ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hafta sonu sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul’da hafta sonu hangi sınavlar iptal?
  • ABONE OL

Meteorolojik uyarıların ardından gözler hafta sonu yapılması planlanan sınavların durumuna çevrildi. Valiliğin kararı belirli eğitim faaliyetleri ve e-sınav merkezlerini kapsarken, ÖSYM sınavlarına ilişkin durumun ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Adayların sınav takvimlerini ve kurumların resmi duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.

HAFTA SONU SINAVLAR YAPILACAK MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle kamu kurumları tedbirlerini artırırken, eğitim faaliyetlerine ilişkin karar da açıklandı.

Olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem alan İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir."

Alınan karar kapsamında, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri BİLSEM'lerdeki yüz yüze dersler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı E-Sınav merkezlerinde yapılması planlanan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitim programları iki gün süreyle durduruldu.

Yetkililer, hafta sonu boyunca vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve sel riskine karşı tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

ÖSYM DUYURDU!

İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmiştir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da hafta sonu hangi sınavlar iptal?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA