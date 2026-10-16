Hafta sonu sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul’da hafta sonu hangi sınavlar iptal?

Meteorolojik uyarıların ardından gözler hafta sonu yapılması planlanan sınavların durumuna çevrildi. Valiliğin kararı belirli eğitim faaliyetleri ve e-sınav merkezlerini kapsarken, ÖSYM sınavlarına ilişkin durumun ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Adayların sınav takvimlerini ve kurumların resmi duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.

HAFTA SONU SINAVLAR YAPILACAK MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle kamu kurumları tedbirlerini artırırken, eğitim faaliyetlerine ilişkin karar da açıklandı.

Olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem alan İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir."