Haberler Yaşam Haberleri Hak-İş Ağrı Şubesi, işten çıkarılan 50 işçi için belediye önünde eylem yaptı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 19:10 Son Güncelleme: 21.2.2025 21:01

Hak-İş Ağrı Şubesi, işten çıkarılan 50 işçi için belediye önünde eylem yaptı

Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şubesi, Ağrı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 50 işçinin mahkeme kararına rağmen işe geri alınmamasına tepki göstererek belediye önünde eylem başlattı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Hak-İş Ağrı Şubesi, işten çıkarılan 50 işçi için belediye önünde eylem yaptı

Ağrı Belediyesi önünde toplanan işçiler, ellerinde "Hani nerede verdiğin sözler Hazal abla", "Ağrı'nın kışı sert, direnişimiz daha sert", "Ekmeğime uzanan eller kırılsın", "İşçi-sendika omuz omuza" ve "Ağrı'da kar erir, zulüm de eriyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Emrah Aslan, burada yaptığı basın açıklamasında, mahkeme kararıyla işe dönüş hakkı kazanan işçilerin hukuksuz bir şekilde işlerine geri alınmadığını belirtti.

"1 YILDIR ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Aslan, yerel seçimlerin ardından 50 sendika üyesinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ifade ederek, "Hiçbir neden gösterilmeden kısa bir mesajla SGK'dan iş düşürülmesi yapılan 50 üyemizin haklarını savunmak için bugün buradayız. Sendika olarak 1 yıldır işçilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Aslan, "İşten çıkarılan üyelerimizin bir an önce işe geri alınmasını, ayrıca 585 üyemizin 1 yıldır eksik yatırılan ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİRENİŞ ÇADIRI KURULACAK"

Belediye önündeki eylemlerinin süreceğini belirten Aslan, 24 Şubat Pazartesi günü itibarıyla belediye önünde direniş çadırı kuracaklarını ve işçiler işe alınana kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Eylemde yer alan işçiler, belediye yönetimine tepki göstererek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

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Hak-İş Ağrı Şubesi, işten çıkarılan 50 işçi için belediye önünde eylem yaptı
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